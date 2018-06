Il centro storico non va in vacanza: musica, spettacoli e mostre con "Piazze d'Estate"

Arriva la rassegna “Piazze d’estate 2018" che dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre animerà le serate dei forlivesi che avranno il piacere di ritrovarsi in Piazza Saffi, Piazzetta della Misura, Barcaccia, e nelle altre piazze del centro storico. La programmazione comprende rassegne consolidate e anche nuovi appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. Nella brochure sono elencati tutti gli appuntamenti della manifestazione. L’intero programma può essere consultato anche sul sito del Comune di Forlì, su informaforli e sulle relative fanpage facebook. Sugli stessi canali social si potranno trovare anche foto e avere aggiornamenti in tempo reale su tutti gli eventi.

L’intero programma è consultabile sul sito www.comune.forli.fc.it e sullo spazio web www.informaforli.it . Fra le principali proposte: giochi, letture, mercatini, burattini per grandi e piccini, musica per tutti i gusti (classica, rock, folk, jazz, gospel, world, cantautori, bande, cori e tanto altro ancora), osservazione delle stelle con i telescopi, teatro, cinema e fotografia, manifestazioni sportive e visite, incontri, aperture straordinarie presso i Musei San Domenico, Chiesa San Giacomo, Palazzo Romagnoli e Villa Saffi. Da fine agosto, inoltre, prenderà vita anche la cittadella nell’area antistante i Musei San Domenico, con un ricco calendario di appuntamenti culturali.

Le Piazze saranno dedicate ai bambini, con le storie dei lettori volontari a fine giugno ed i mercatini delle pulcette tutti i lunedì di luglio. Sempre tutti i lunedì di luglio Piazza Saffi si trasformerà in una ludoteca, dove ci si potrà divertire con giochi da tavolo e l"esposizione di lego a Palazzo Albertini. Inoltre, per tutta l’estate, il martedì gli scacchi in piazza con partite libere, simultanee e di apprendimento.

Ci saranno appuntamenti anche per i giovani, con i "Mercoledì nel cuore", i tanti concerti, djset, con gli eventi alla Barcaccia da fine agosto. Per gli amanti dell’arte e della cultura sono in programma rappresentazioni teatrali, commedie dialettali, osservazione degli astri, concerti al San Giacomo e San Domenico, bande, mostre, e cinema. Spazio anche a documentari, musica dal mondo, celebrazioni istituzionali e commedie dialettale. In prima pagina l'immagine del murale realizzato da Camilla Falsini nella biblioteca dei ragazzi nel parco della Resistenza durante il Murali Festival. L' opera del progetto monumostri di Bonobolabo è stata sponsorizzata dalla ditta Crayola e rappresenta la Rocca di Caterina Sforza. Per informazioni è possibile consultare i portali www.comune.forli.fc.it e www.informaforli.it.