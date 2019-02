"Il Collegio 3", a scuola come nel 1968: tra i protagonisti anche un forlivese

C'è anche un giovanissimo forlivese tra i protagonisti della terza edizione del programma Rai "Il Collegio", condotto come nelle passate edizioni da Giancarlo Magalli ed in onda da martedì sera su Rai 2. Si tratta di Luca Vittozzi, 17 anni, studente del Liceo Artistico a Forlì. Si tratta di un vero e proprio esperimento televisivo a cui vengono sottoposti un gruppo di ragazzi (maschi e femmine) tra i 12 e i 17 anni che abbandoneranno per un mese la propria vita per venire catapultati nel passato, in un'era pretecnologica, il 1968.

Vittozzi è amante delle arti marziali e pratica karatè dall'età di sei anni conquistando a quindici la cintura nera. Già dalla tenera età si è cimentato in televisione con la conduzione per alcune stagioni della trasmissione Amicosport sulla rete locale Videoregione al fianco di Marco Susanna e Matteo Amaducci. Luca ama l'igiene e la pulizia, non fuma, non beve e chi lo conosce lo definisce una persona incline al bene, altruista e generoso. Proprio per questo non sopporta le ingiustizie e l'inciviltà; insomma un ragazzo tutto da scoprire.

Il ’68 è un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società. Riusciranno queste idee a varcare le mura del severo Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono le ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60? Come raccoglieranno e reinterpreteranno lo spirito del ‘68 che ha cambiato il mondo gli adolescenti del 2018, cresciuti con più tecnologia che ideologia? L’appuntamento è su Rai Due a partire dalle 21.20.