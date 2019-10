L'Albana sfida i vini friulani. Ed i calici saranno protagonisti su Instagram

L’Albana sfida i grandi bianchi friulani. L’avvincente confronto avverrà durante i due laboratori di degustazione in programma sabato, nell’ambito di “Vino al vino”, la manifestazione dedicata alla cultura enologica e al bere bene che animerà Bertinoro nel fine settimana.

I laboratori.

Curati da Ais Romagna, i laboratori si terranno nella Sala della Riserva Storica e saranno guidati dai docenti Ais Vitaliano Marchi (autore, insieme a Giovanni Solaroli, del primo libro sull’Albana) e Marco Casadei, vincitore nel 2017 del primo Master dell’Albana e del Master del Friulano. Si comincia alle ore 15 con il laboratorio “Stili e territori a confronto”: protagoniste cinque Albana eccellenti raccontate e degustate in comparazione con quattro vini del territorio friulano. Alle ore 17,30 prende il via il secondo laboratorio, dedicato a “Macerazione, anfora, appassimenti”, che schiera quattro esemplari di Albana secchi o passiti e altrettanti prodotti provenienti dal Friuli. Il costo di partecipazione al primo laboratorio è di 30 euro, per il secondo è di 40 euro. Per chi partecipa a entrambi i laboratori è previsto un prezzo scontato di 60 euro. Pagamento tramite sito Ais Romagna: www.aisromagna.it

Instawalk

Sempre nel pomeriggio di sabato, si tiene anche l’instawalk (cioè una passeggiata in ottica Instagram) alla scoperta della Romagna dello Spungone. Partenza alle ore 15 da piazza della Libertà.

Emilia Romagna nel calice

La prima giornata di “Vino al vino” si conclude con “L’Emilia Romagna nel calice”, serata evento all’insegna del gusto e dei sapori del territorio. A partire dalle 18.30 nella centrale piazza della Libertà a Bertinoro (in caso di maltempo nel teatro e chiostro dell’ex Seminario) aprono i banchi d’assaggio, presidiati dai sommelier di Ais Romagna, con oltre 200 etichette regionali. Fra le curiosità in degustazione anche un banco dedicato ai grandi rossi romagnoli delle vecchie annate.

Ad accompagnare le degustazioni, i prodotti tipici regionali come i grandi salumi emiliani, i formaggi romagnoli firmati Caseificio Mambelli, le alici marinate con la piada alla riminese e, per i più golosi, il cioccolato d’autore di Gardini. La serata protetta dai portici, riscaldata dai classici caloriferi a fungo e aiutata da simpatiche sedute realizzate con pallets e cuscinoni, promette di essere intrigante e conviviale e di non deludere i palati vista l’imbattibile offerta enogastronomica. Il costo d’ingresso fissato a 15 euro comprende la degustazione libera dei vini ai banchi d’assaggio e i ticket per assaggi food. Completa l’offerta la Guida ai vini e ai cibi regionali ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare edizione 2019/20’ che verrà consegnata all’ingresso.

In serata

Ad arricchire la serata di “L’Emilia-Romagna nel calice”, alle 21,30, nella Sala del Palazzo Comunale si terrà un incontro-concerto con Simon Lee, famoso direttore d’orchestra, consulente musicale della Pixar e collaboratore di lunga data del compositore Andrew Lloyd Weber, con cui ha lavorato in numerose produzioni, come “Jesus Christ Superstar” e “Cats”. Al suo fianco ci sarà Luca Damiani, giornalista e voce storica di Rai Radio3, nonché direttore artistico di Entroterre Festival. Alla serata interverrà anche Fabrizia Ventura, chef designer e docente Miur, ideatrice e promotrice del marchio Cook Design Italy. Posti limitati. Sarà data priorità d’accesso ai possessori del ticket di partecipazione alla serata “L’Emilia – Romagna nel calice”.

Per facilitare l’arrivo dei visitatori sarà in funzione un servizio di navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia. La navetta sarà in funzione sabato dalle 15 alle 00.20 e domenica dalle 15 alle 19. La manifestazione “Vino al vino è promossa dal Comune di Bertinoro, dal Consorzio Vini di Romagna, dal Consorzio Vini di Bertinoro e dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna. Il programma completo può essere consultato sul sito http://www.visitbertinoro.it/it/eventi/vino-al-vino-2/