Promozione a Tenente Colonnello per il comandante Pietro D'Imperio

Il Maggiore dei Carabinieri Pietro D’Imperio, Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, è stato promosso al grado di Tenente Colonnello. L’Ufficiale, laureato in Giurisprudenza, a Forlì dal settembre 2017, dopo aver espletato servizio presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza (C.O.E.S.P.U.), ha ricoperto altri incarichi operativi dell’Arma, quale Comandante delle Compagnie Carabinieri di Montesilvano (PE) e Salò (BS), del Nucleo Investigativo di Brescia, nonché numerose missioni all’estero in ambito ONU e NATO.