Indagato con Paolo Berlusconi e Sallusti, prosciolto Sauro Moretti: "Ed ora riprendo a fare politica"

Prosciolto dal giudice per le indagini preliminari di Roma Cinzia Parasporo, dopo che gli stessi pubblici ministeri Stefano Pesci e Nicola Maiorano avevano chiesto l'archiviazione del caso senza ravvisare responsabilità penali. E' il giudizio che è arrivato su Sauro Moretti, ex imprenditore della notte forlivese, ex gestore di locali, ex consigliere comunale degli allora Democratici di Sinistra (sotto il sindaco Franco Rusticali) e attualmente segretario particolare di Vittorio Sgarbi, uno dei “bracci destri” più fidati ed intimi del famoso critico d'arte. L'amicizia con Sgarbi ha portato spesso Sauro Moretti a contatto con Silvio Berlusconi, in cene e incontri nella sua villa di Arcore. Nell'ultimo periodo Moretti si è “imbarcato” nella più recente avventura politica di Sgarbi, la formazione politica 'Rinascimento' che alle ultime elezioni politiche ha eletto suoi componenti candidati nelle liste di Forza Italia.

Il nome di Moretti era presente - in verità fin da subito in una posizione assai defilata – in un'inchiesta giudiziaria che balzò agli onori della cronaca nel dicembre 2015. Così defilata che nell'atto di archiviazione, nella ricostruzione dei fatti e della loro non rilevanza penale, gli stessi pm non citano neanche il ruolo specifico che Moretti, accanto ad altri otto indagati, avrebbe avuto nella complessa vicenda, formata da più tronconi, uno dei quali - riguardante appunto Moretti - sarebbe stata una non dimostrata pressione di Francesca Immacolata Chaouqui - il volto più noto della vicenda di fuga di notizie dal Vaticano di alcuni anni fa denominato “Vatileaks” - sul direttore del “Giornale” Alessandro Sallusti e sull'editore dello stesso giornale Paolo Berlusconi, per bloccare un giornalista sgradito che scriveva di Vaticano nelle colonne del “Giornale”. Un atto qualificato come un'ipotesi di reato corruttivo.

Spiegò all'epoca Moretti: “La Chaouqui l’ho vista due mezze volte di sfuggita, mentre Paolo Berlusconi non l’ho mai incrociato neppure di sfuggita”. Il forlivese sarebbe rimasto coinvolto in questa vicenda per effetto di alcune telefonate del dicembre 2013 con Chaouqui nel suo ruolo di segretario di Sgarbi. Tali telefonate sarebbero state intercettate nell'ambito di un'altra inchiesta, tenuta dalla Procura di Terni che indagava - come caso d'origine ma mai attribuito agli indagati di questa vicenda - sulla Curia locale e, in particolare, sui presunti illeciti legati alla compravendita del Castello di San Girolamo a Narni. Tanto che poi proprio il tema della compravendita di tale castello rimase “appiccicata addosso” a Moretti, che spiegò di non aver mai parlato di tale castello in Umbria, tanto da non conoscerne neanche l'esistenza. Moretti, difeso dall'avvocato forlivese Giovanni Principato e da Giampolo Cicconi di Macerata, storico avvocato di Sgarbi, è stato quindi “prosciolto, al pari degli altri indagati, da qualsiasi ipotesi corruttiva o concussiva”, spiega Principato. Insomma, né la Chaouqui, né Paolo Berlusconi, né il giornalista Alessandro Sallusti, secondo il gip Cinzia Parasporo, fecero alcunché di illecito in questa vicenda.

Dopo due anni e mezzo sulle spine si sfoga oggi Moretti: “Nel dicembre del 2015 mi sono trovato catapultato, senza saperne neanche il motivo, su tutti i principali media nazionali. Questa situazione negli ultimi anni mi ha limitato molto anche dal punto di vista politico, dal momento che preservo i valori dell'etica politica”. Ed ora si getta alle spalle questa vicenda: “Ora che è terminata questa storia, tornerò a fare politica, anche nella mia città di Forlì, già nel 2019”. In che modo e con quale impegno? “Candidandomi sindaco con una 'Lista Moretti – Rinascimento', con Sgarbi candidato assessore alla Cultura o come figura rilevante del Museo San Domenico”, lancia la palla Moretti.