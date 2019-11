Proteggersi da improvvise aggressioni: parte un corso di autodifesa per le donne

Fornire tecniche di difesa efficaci a risolvere situazioni pericolose. Inizia martedì l’edizione 2019-2020 del corso di autodifesa pensato per le donne, per renderle capaci di proteggersi da aggressioni improvvise e violente, un corso organizzato nella "Palestra Officina", in via Donne della Costituente 2. Le lezioni, che sono progettate in collaborazione con il Gruppo sportivo A.K.S., saranno tenute dal maestro Giovanni Lauricella (6°dan Karatè, 5° dan Ju Jitsu) e si svolgeranno ogni martedì fino a marzo 2020 (dalle 20 alle 21). Le lezioni, ispirate al principio “No violenza sulle donne”, daranno le indicazioni necessarie su come reagire ad una aggressione, sia dal punto di vista psicologico che tecnico; sarà fornita inoltre spiegazione circa il corretto uso degli spray legalmente ammessi in libera vendita a base di oleoresin capsicum (peperoncino). Per informazioni è possibile contattare la palestra Officina (0543-34414) o il maestro Lauricella (0543-25053).