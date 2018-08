Difficili rapporti coi vicini, la protesta: "Anche le alghe messe ad essiccare, è troppo"

Una vicenda di “difficili rapporti di vicinato” è quella che viene segnalata da una negoziante del quartiere 'Grandi Italiani'. In questa zona, infatti, si trova un condominio con nove famiglie di origine cinese e orientale e tre negozi al piano terra. E proprio da uno di questi arriva lo sfogo: “Sono una piccola artigiana, in affitto in questo locale da quasi 20 anni. Vorrei segnalare una situazione che a quanto pare rischia di sfuggire di mano: il nostro è un condominio di nove appartamenti e tre regolari attività al piano terra, tra cui la mia. Col passar degli anni gli affittuari degli appartamenti sono cambiati, fino ad arrivare a oggi ad avere tutte famiglie cinesi”.

La protesta riguarda sporcizia e sputi buttati dalla finestre, incuranti di chi esce dai negozi sottostanti, numerose biciclette buttate alla rinfusa, scarsa collaborazione nella raccolta differenziata condominiale, ma soprattutto – l'ultima situazione preoccupante – a quanto pare alghe messe ad essiccare nelle parti condominiali comuni: “Sono visibili nelle foto scattate alcuni giorni fa – spiega la segnalante -. Sono state messe ad essiccare sopra i carrelli del Famila. Mi sembra alquanto eccessivo e inviterei ad approfondire sul loro utilizzo”.