Predappio, i cittadini protestano: sacchetti della spazzatura davanti al Comune

Clamorosa protesta di un gruppo di cittadini, che domenica mattina ha lasciato diversi sacchetti di rifiuti all'ingresso del Comune di Predappio. Sul portone di Palazzo Varano è stato affisso anche un messaggio: "I problemi ci sono da oggi, noi paghiamo da oggi e da oggi vanno risolti. Chiediamo rispetto". Tra i rifiuti carta, plastica e materiale riciclabile: il tutto, al termine della manifestazione, è stato rimosso dagli stessi cittadini, per lo smaltimento secondo quanto previsto. I cittadini hanno sollevato diverse problematiche, come il conferimento di pannolini e pannoloni e di altri rifiuti che non si possono portare all'ecocentro predappiese in quanto adibito solo alla raccolta degli ingombranti.