Pubblicità erotica per le strade, la protesta: "Distrae dalla guida e non adatta ai minori"

Una pubblicità con contenuti erotici e diretta ad un pubblico indistinto, bambini compresi. E' la protesta di un lettore su un camioncino pubblicitario che circola sulle strade forlivesi ed è spesso parcheggiato nelle aree pubbliche di sosta. Reclamizzando un noto night club della zona, il camion reca figure femminili ed in particolare una gigantografia di un fondoschiena femminile sul retro, tale anche da distrarre dalla guida chi viaggia dietro.

Protesta il lettore: “Vorrei segnalare la presenza di un camion pubblicitario al limite della pornografia che viene piazzato in diverse zone della città, la pubblicità riguarda un night club. Credo che una pubblicità del genere non debba essere permessa, oltre ad essere una grande fonte di distrazione per gli automobilisti, e utenti della strada, è anche di cattivo gusto perché visibile a bambini. Oggi l'ho visto all'incrocio di viale Roma zona stadio, punto di forte traffico, è stato visto anche all'incrocio della Panighina dove la velocità delle automobili può anche essere maggiore”. Il lettore si chiede se sia opportuno che circolino camion pubblicitari con questo genere di immagini.