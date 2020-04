Dovadola, la Protezione Civile dona 1500 euro in buoni spesa

La Protezione Civile di Dovadola ha provveduto a consegnare all'amministrazione comunale 1500 euro in buoni spesa da spendere nei negozi di Dovadola. I buoni sono suddivisi in 30 blocchetti contenenti ciascuno 5 buoni da 10 euro e sono a totale beneficio ed utilizzo dell’Amministrazione stessa. "La somma è stata raggiunta grazie a fondi propri dell’associazione per 1.200 euro e grazie a 3 bonifici ricevuti di donatori che abbiamo voluto inserire nel contesto della donazione", spiega il presidente della locale Protezione Civile, Roberto Bartolini.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati impiegati 15 volontari, mentre sono 920 i chilometri percorsi. Sono state completate 416 ore di

volontariato nel corso delle quali si è proceduto in 23 servizi di distribuzione alimenti, 5 servizi di controllo svolgimento mercato alimentare, 2 servizi ai senzatetto a Forlì, 5 servizi all'Irst di Meldola, gestione e distribuzione delle mascherinee supporto al Centro operativo comunale.

La Protezione Civile ha inoltre ricevuto in donazione da farmacia comunale di Dovadola gestita dal dottor George Fadlallah 50 mascherine di tipo FFP2 insieme a confezioni di gel disinfettante per le mani. "In previsione delle dichiarazioni dei redditi, si segnala il nostro codice fiscale ringraziando tutti coloro che indicheranno il nostro codice fiscale Codice fiscale 92085920400 - prosegue Bartolini -. Abbiamo il grande rammarico di vedere posticipare a data da destinarsi la festa dei 20 anni della nostra associazione. Eravamo partiti a novembre scorso ad organizzare, parlare con i primi invitati illustri, raccogliere entusiastiche adesioni, raccogliere fondi da sponsor con ottimi risultati. Ci riorganizzeremo appena possibile perché riteniamo fondamentale onorare con i tantissimi amici e le autorità questo importante traguardo".