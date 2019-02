Tra fango e acqua: i volontari della Protezione Civile in aiuto agli alluvionati di Argelato

Ci sono anche i volontari delle associazioni del Coordinamento forlivese ad Argelato in aiuto della popolazione colpita sabato dall'alluvione a seguito della rottura dell'argine del Reno. Gli angeli "giallo fluo" della Protezione Civile, al fianco dei Vigili del Fuoco, stanno dedicando ore ed ore di lavoro per liberare le abitazione da fango ed acqua. Col ritorno del bel tempo il livello dell'acqua si è gradualmente abbassato, ma i danni lasciati dalla piena sono ingenti.

La Regione ha annunciato che chiederà lo stato di emergenza per i danni del maltempo. "Adesso è il momento di pensare alle persone e alle famiglie - ha affermato il governatore Stefano Bonaccini - I cittadini colpiti verranno aiutati a tornare nelle proprie case e saranno risarciti dei danni subiti. La Regione farà come sempre la sua parte".

Mentre i volontari assistono gli abitanti, contemporaneamente si lavoro per chiudere la falla che si è aperta nella zona di Boschetto di Castel Maggiore. I tempi, ha aggiunto il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, "credo che saranno molto brevi per quanto riguarda un ripristino immediato. L'argine è stato messo in sicurezza. Sono iniziati i lavori, si sta provvedendo a ricostruirlo in modo da reggere su quel lato. Nel frattempo si è partiti con un'attività di assistenza alle persone e di assistenza diretta ai luoghi, quindi alle abitazioni".