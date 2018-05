"Mi metto al sicuro": la Protezione Civile nelle scuole di Bertinoro

Si chiama “Mi metto al sicuro” e ormai da cinque anni rappresenta un appuntamento immancabile per le scuole primarie e da questo anno anche scuole dell'infanzia di Bertinoro: un programma di esercitazioni e dimostrazioni per sensibilizzare gli alunni sulle problematiche della sicurezza e conoscere gli operatori impegnati ad aiutare i cittadini nelle situazioni di emergenza.

L’evento si è svolto martedì mattina nel plesso scolastico di Santa Maria Nuova ed è stato organizzato dai volontari della Protezione Civile “Il Molino”, coordinati dal presidente Gilberto Zanetti, in collaborazione con il team dei docenti delle scuole e il Comune di Bertinoro. Durante la mattinata sono stati presenti all'evento il sindaco Gabriele Antonio Fratto e l'assessore alle politiche educative Giorgio M. Ghezzi. Sono intervenute le Unità Cinofile da Soccorso dell’Associazione Il Molino, l’ambulanza Soccorso Veterinario Enpa Meldola, la Croce Rossa di Forlimpopoli -Bertinoro e il Soccorso Alpino, mentre la società Orogel ha offerto la frutta per la merenda dei bambini.

“L’impegno e la bravura di tutti gli operatori della Protezione Civile e delle altre realtà coinvolte - ha sottolineato l’assessore alle Politiche Educative Ghezzi - ci hanno permesso anche quest’anno di far vivere ai nostri bambini una esperienza straordinaria che permette loro di comprendere i principi della sicurezza. In questo modo familiarizzano con gli operatori, con le loro tute gialle e arancioni, imparando fin da piccoli a riconoscere in quelle divise un simbolo di sicurezza e protezione". Nei giardini della scuola Amaducci di Santa Maria Nuova sono state installate sei postazioni e a turno gli alunni hanno avuto modo di assistere alle dimostrazioni, osservare i presidi di sicurezza e fare domande ai volontari. Nella postazione “Sotto la tenda” i volontari della Protezione Civile “Il Molino” hanno mostrato l’allestimento di un campo di emergenza con i mezzi di trasporto, le tende e le brande, il gruppo elettrogeno e la turbina da neve, i presidi antincendio, le pompe idrovore e le comunicazioni radio.

Nella postazione delle Unità Cinofile i bambini hanno assistito alla dimostrazione di ricerca di una persona rimasta intrappolata sotto i detriti con l’aiuto dei cani che, guidati da operatori specializzati, intervengono durante le emergenze conseguenti al terremoto. Nella postazione “Al fuoco, al fuoco” si è svolta la dimostrazione di spegnimento di un incendio, mentre nelle postazione “Batti cuore, batti” gli operatori della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro hanno illustrato i presidi dell’ambulanza, le operazioni di primo soccorso e le modalità del massaggio cardiaco. Nella scorsa settimana un volontario dell’associazione di Protezione Civile “Il Molino” ha visitato le classi presentando alcuni audiovisivi sul tema della sicurezza. L’anno prossimo l’appuntamento con “Mi metto al sicuro” si sposta nel plesso di Bertinoro