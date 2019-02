Prima accoglienza, l'impegno di associazioni e Comune: "Legalità e integrazione"

Il Comune di Forlì e numerose realtà associative del territorio hanno definito e formalizzato, attraverso la sottoscrizione di un protocollo, un sistema di protezione di prima accoglienza a bassa soglia mettendo a valore una esperienza di oltre 15 anni. Da tutto questo tempo infatti nella città mercuriale esiste un sistema di accoglienza in convenzione e in collaborazione con Fondazione Buon Pastore (Caritas Diocesana), Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione San Francesco Mensa Poveri, Centro di Solidarietà e Associazione di Volontariato Salute e Solidarietà onlus.

"La firma di questo nuovo protocollo territoriale, che è stato trasmesso formalmente alle istituzioni locali e regionali, punta a raggiungere sempre migliori livelli in termini di legalità e di integrazione - spiega l'amministrazione comunale -. Alla luce della normativa vigente in materia di iscrizione anagrafica, tutela dei minori, misure a contrasto della povertà, persone senza fissa dimora, persone temporaneamente presenti sul territorio comunale, immigrazione, riconoscimento dello status di rifugiato richiedente asilo, il documento è strutturato su quattro azioni.

In primo luogo sottolinea la necessità fondamentale di assicurare l'incolumità e la sicurezza delle persone attraverso l'accoglienza in luoghi sicuri, una alimentazione sufficiente e la possibilità di curare la propria igiene personale".

"Altrettanto fondamentale è l'attenzione al tema della legalità, intesa anche come rispetto delle regole, prevenzione di ogni forma di violenza, devianza, sfruttamento ed emarginazione - viene aggiunto -. Un altro asse portante è rappresentato dalla tutela della salute come diritto inviolabile di ogni persona e quale interesse primario della collettività. La collaborazione fra le istituzioni e la coesione sociale infine sono fondamentali per creare un quadro di legalità e integrazione, per scongiurare ogni forma di discriminazione, generare solidarietà, promuovere l'autonomia e la responsabilità delle persone e della comunità". Il protocollo "impegna i sottoscrittori, per quanto di competenza, a proseguire le collaborazioni in essere e a sostenere il "Sistema di Accoglienza" anche con ulteriori azioni ed iniziative e a promuovere percorsi per l'acquisizione e il rinnovo di regolari permessi di soggiorno per l'integrazione di persone e famiglie".