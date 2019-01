"La Prova del Cuoco", si va alla bella: venerdì la sfida finale

Si deciderà tutto nella puntata di venerdì. Si accende la gara a "La Prova del Cuoco" tra la forlivese Annalisa Calandrini e il salernitano Antonello Verolla, agente della Polizia Stradale . La puntata ha visto la fusione di tecnica e tradizione, con un'interpretazione meditata ed un'esplosione di colori e sapori. La food blogger e naturopata, affiancata dallo chef Franco Mazzei, si è cimentata giovedì nella preparazione di un antipasto, ovvero triangoli di pasta brisè farciti di patate, noci e spinaci, ed un primo piatto, pappardelle al ragù di coniglio bianco preparato con un soffritto di sedano, carota e scalogno.

Il poco tempo a disposizione, 20 minuti, non ha giocato a favore della forlivese. A penalizzarla è stata l'antipasto di pasta brise che era praticamente crudo. Un'mprecisione che non è sfuggita all'occhio dello chef stellato Gaetano Trovato, alla giuria insieme al giornalista enogastronomico Marco Bolasco e al "giurato del giorno", l'attrice Milena Miconi. Raccontando di se, la 38enne romagnola ha raccontato della sua passione per il pilates e del barefooting, camminate a piedi scalzi. "Aiutano ad eliminare lo stress", ha spiegato. Nel dietro le quinte della trasmissione Annalisa ha anche fatto un massaggio particolare allo sfidante campano, che aveva un problema alla schiena. "Sto bene, ma mi ha fatto male", ha scherzato Verolla. Venerdì ci sarà la finalissima. Il vincitore si porterà a casa un montepremi di 500 euro.