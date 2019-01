Si riapre la sfida de "La Prova del Cuoco": ad Annalisa non basta l'antipasto di bon bon di feta per il 3-0

La puntata di mercoledì de "La Prova del Cuoco" è a favore dell'agente della Polizia Stradale Antonello Verolla, che piazza il primo punto nella sfida che vede protagonista questa settimana la food blogger e naturopata forlivese Annalisa Calandrini. La 38enne resta al comando della gara, che si concluderà venerdì. Ad affiancare Calandrini nella terza sfida c'era lo chef romano Fabrizio Sepe. La concorrente ha presentato un antipasto con bon bon di feta e prosciutto cotto in fette sottili, cotti con una pastella realizzata con lievito chimico e fatta lievitare a 50°C in forno, accompagnato da salsa greca. La seconda portata invece consisteva in un petto di quaglia con mela e salsa di funghi champignon, fatta con crema di latte e pepe rosso.

Mentre si trovava ai fornelli, ha raccontato al conduttrice Elisa Isoardi in cosa consiste il suo blog di cucina salutista, con ricette e consigli legati all'alimentazione, ma la sua passione per i viaggi. Ha ricordato di un'esperienza Grecia, dove ha intervistato un gruppo ultracentenari per realizzare una tesi sulla longività. "Non sono stressati", è il segreto. Gli elaborati sono stati esaminati dalla giuria composta dallo chef stellato Gaetano Trovato, dal giornalista enogastronomico Marco Bolasco e dal "giurato del giorno", la giornalista del Tg2 Francesca Romana Elisei. Quest'ultima ha trovato "buonissimo il bon bon", apprezzando inoltre l'uso della mela nella seconda portata "perchè ha dato una tonalità dolce". Ma non è stato sufficiente per piazzare il 3-0. La sfida ripartirà col punteggio di 2-1.