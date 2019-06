Prove di medicina a Forlì, luminare di Stanford tiene una lezione al campus

Dalla Silicon Valley a Forlì per parlare di innovazione in medicina. Sono i contenuti dell'incontro con il professor Robson Capasso al Campus universitario forlivese. Docente alla Stanford University School of Medicine, Department of Otolaryngology-Head & Neck Surger, il prof. Capasso ha partecipato alla conferenza, organizzata dal Dipartimento Testa-Collo dell'Ausl Romagna, diretto da Claudio Vicini in collaborazione con il Campus di Forlì.

Ha introdotto l'incontro Luca Mazzara, presidente del Campus di Forlì - Università degli Studi di Bologna, che ha illustrato la grande potenzialità del campus universitario forlivese, che accoglie 3642 studenti. "E' un onore per me, in qualità di presidente del Campus - ha esordito Mazzara - poter ospitare una personalità come il prof Capasso. Si tratta di un primo momento di confronto che si va ad inserire nel l'importante dibattito in corso sull'attivazione dei corsi di laurea in medicina e chirurgia a Forlì".

" Il professor Capasso - spiega Claudio Vicini - è prima di tutto un visionario, oltre che un grande medico e formatore. È l'anello di congiunzione tra la medicina tradizionale e quella del futuro, con una visione prospettica unica. Lo ringrazio davvero tantissimo per aver accettato il nostro invito a Forlì, anche nella prospettiva di poter ospitare qui i corsi di laurea in medicina ". Capasso, esperto internazionale di apnee ostruttive del sonno, ha parlato di "innovazione in medicina e del rapporto dell’Università di Stanford con le start-up della Silicon Valley nell'implementazione di nuove tecnologie in ambito della Healthcare Medicine".

"La condizione fondamentale affinché un ecosistema funzioni - ha chiarito il prof. Capasso - è che didattica, ricerca, investitori, formatori interagiscano in modo trasparente e virtuoso. Posta questa condizione, è possibile fare innovazione in qualsiasi parte del mondo. Questo anche commettendo degli errori, perché sbagliare è giusto, dà la possibilità di imparare". La formazione di Capasso include la scuola di medicina nel suo paese natale, il Brasile, e la formazione continua in Chirurgia Cervico-Facciale, Neuroscienze e Medicina del sonno negli Stati Uniti. Ha pubblicato numerosi capitoli di libri, articoli e documenti originali su riviste peer-reviewed.