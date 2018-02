Prove per l’apertura del Centro Coordinamento Soccorsi in caso di emergenza

Si è svolto mercoledì scorso nella sede del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di via Cadore a Forlì, sede operativa dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna – Ambito di Forlì-Cesena, un incontro tra gli attori del Sistema territoriale di protezione civile (Prefettura di Forlì-Cesena, Vigili del Fuoco, Servizio Area Romagna, Unione dei Comuni Romagna Forlivese, Provincia di Forlì-Cesena, Volontariato di protezione civile) per la definizione delle procedure operative finalizzate all’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) in caso di emergenza. La realizzazione del Centro, che avrà sede nella struttura di via Cadore, era prevista dal “Protocollo Operativo di livello provinciale per la gestione degli eventi emergenziali di tipo B e C”, sottoscritto nel 2013 dalla Provincia e dalla Prefettura di Forlì-Cesena.