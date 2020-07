"Proviamo la vita a Rocca": consegnate le chiavi alla famiglia proveniente dal ravennate

Il Progetto “Cambia Vita”, entra sempre più nel vivo. In mattinata sono state consegnate le chiavi dell’appartamento in prova per una settimana a pochi metri dalla centrale piazza Garibaldi. Lo scopo è quello di far assaggiare la vita del paese. La prima famiglia cui è stato assegnato l’appartamento proviene dal ravennate. In occasione dell’inaugurazione dell’appartamento in prova, la Gioielleria Calonici, con sede a Rocca San Casciano in piazza Garibaldi 41, ha deciso di donare alla famiglia un buono sconto di benvenuto, e altrettanto farà con ognuna delle famiglie assegnatarie della casa nei prossimi mesi.

In rappresentanza del Progetto, Lucio Giorgini, vicesindaco di Rocca, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Bassi e Davide Pieri hanno personalmente ringraziato Stefano Calonici, artigiano orafo da 35 anni, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto d’arte di Forlì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Progetto “Cambia VITA” del Comune di Rocca San Casciano, è stato ideato in collaborazione con l’Associazione Culturale Tradizioni Acquacheta e Confedilizia Forlì-Cesena, e ha finora ricevuto il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, GAL L’Altra Romagna, Confartigianato Forlì, Confcooperative Forlì-Cesena, e di due storiche realtà imprenditoriali rocchigiane: Gruppo Ginestri e Fabbri Boutiques.

Per info sul Progetto, si può visitare il sito www.cambia-vita.it, scrivere all’idirizzo mail cambiavita.roccasancasciano@ gmail.com, oppure telefonare ad uno dei seguenti numeri: 340.5434038 oppure 347.8493520.