Provò a bloccare le elezioni delle Rsu dell'Unione dei Comuni, l'Ugl perde in tribunale

Il sindacato Ugl ha perso in tribunale e dovrà pagare anche seimila euro di spese legali all’Ispettorato del Lavoro, all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e agli altri sindacati. E’ l’esito di un ricorso in tribunale che l’Ugl aveva promosso lo scorso mese di aprile, quando in occasione delle elezioni delle Rsu interne dell’Unione venne esclusa dalla competizione. L’Ugl chiese pertanto di sospendere la consultazione tra i lavoratori dell’Unione dei Comuni, andando in tribunale. Ma il Giudice Civile Giraldi ha rigettato il ricorso e condannato l’Ugl a pagare le spese legali. E’ emerso infatti che la lista non venne ammessa in quanto non in regola con i documenti richiesti da una circolare Aran sulle elezioni delle Rsu. Spiega una nota degli altri sindacati: “L’Ugl sostenne che i documenti richiesti non erano obbligatori ed erano comunque stati presentati anche se fuori termine”. Tuttavia il termine per il giudice, deve essere come perentorio in nome della trasparenza della competizione elettorale” “In sostanza: tutti, compreso il sindacato Ugl, devono rispettare le regole, come da noi sostenuto a più riprese”, conclude la nota dei sindacati.