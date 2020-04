Pubblica illuminazione, continuano i lavori di sostituzione dei punti luce obsoleti

"Proseguono in questi giorni i lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione nel nostro centro storico".Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani. Sono stati completati i lavori n via Palazzola, via Fossone, via Fossato Vecchio, via F.lli Bandiera, via Matteucci e via Moscatelli.

In via Dei Mille Via Hercolani Cesare, via Piero Maroncelli, via Silvio Pellico, Via Gualtieri, via Maioli, via Nanni, via Giovine Italia, via Della Ripa, via Menzocchi, via Merlini e via San Martino-Solferino il programma di efficientamento e restyling degli impianti di pubblica illuminazione si concluderà il prossimo 10 aprile.

"Ringrazio Hera Luce e il raggruppamento temporaneo di imprese (D.F. Elettrotecnica, Er Lux, Angelini, Antaridi Energie e Antaridi Impianti) per aver garantito - ai tempi del Coronavirus - la continuità degli interventi dando prova di assoluta efficienza e professionalità".