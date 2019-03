Pubblicato il bando per le case popolari: tutte le informazioni utili

E' stato indetto un Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune di Forlì, in distribuzione nella sede del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione - Unità Operativa Adulti e Politiche Abitative (Corso A. Diaz 21, Sportello Sociale di Via L. Cobelli 31), Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazzetta della Misura 5, sede dell'Acer di Forlì-Cesena (Viale Matteotti 44) e nelle sedi dei Caaf convenzionati. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Forlì www.comuneforli.it.



Le domande devono essere presentate esclusivamente al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione previa prenotazione per appuntamento attraverso una delle seguenti modalità ed entro il 27 settembre: prenotazione telefonica al numero 0543-712888; richiesta di appuntamento tramite email al sportellosociale@comune.forli.fc.it; accedendo direttamente allo sportello sociale Via Leone Cobelli 31 (Forlì) nei giorni e secondo gli orari di ordinaria apertura al pubblico con scadenza inderogabile il giorno 27 settembre.

Le domande inviate per posta dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario della domanda ed essere spedite con lettera raccomandata indirizzata a Comune di Forlì – Servizio Benessere Sociale e Partecipazione – U.O. Adulti e Politiche Abitative - Corso A. Diaz n. 21 (CAP 47121 – Forlì – FC).