Puliamo il Mondo anche a Predappio: si mobilitano per il bene pubblico studenti, cittadini e amministratori

Guanti, sacchi e tanta buona volontà sono sufficienti per lasciare il mondo un po’ migliore di come è stato trovato. In occasione delle giornate dedicate alla tutela del territorio e dell’ambiente, anche Predappio non fa eccezione e aderisce all’iniziativa "Puliamo il Mondo", la campagna di volontariato ambientale che punta a sensibilizzare le nuove generazioni alla corretta gestione dei rifiuti e alla responsabilità ambientale.



Proprio come ogni anno anche il Comune di Predappio farà la sua parte rimboccandosi le maniche per sottrarre al degrado dei rifiuti abbandonati gli spazi pubblici. Già venerdì i ragazzi delle scuole del Comune scenderanno per le strade, le piazze e i parchi del territorio per ripulirle dalla spazzatura lasciata più o meno inconsapevolmente dai loro concittadini e visitatori, ma impareranno soprattutto l’importanza dei principi della cittadinanza attiva, del prendersi cura e valorizzare i beni comuni.



Sabato si terrà una vera e propria call to action rivolta a tutti i cittadini di Predappio e delle frazioni di Fiumana, Predappio Alta, San Savino e Tontola. Con ritrovo e inizio pulizia alle ore 15.30 i volontari saranno affiancati dall’amministrazione con l’obiettivo di restituire aree degradate alla fruizione pubblica. Divisi in squadre di lavoro, si muoveranno lungo il paese per ripulire e raccoglie immondizia. Tutto ciò che verrà recuperato sarà poi depositato nei punti di raccolta allestiti per essere smaltiti; l’iniziativa si concluderà alle 18.30 con un momento conviviale.

Il gruppo di lavoro di Predappio partirà da Piazza S. Antonio, quello di Fiumana da Piazza Pertini; a Predappio Alta il punto di ritrovo sarà Piazza Cavour, mentre gli abitanti di San Savino si daranno appuntamento al campo sportivo e quelli di Tontola al Bar Minghi. Per partecipare all’iniziativa, che a livello nazionale è giunta alla sua ventisettesima edizione, è consigliato presentarsi dotati di un abbigliamento consono, un giubbetto ad alta visibilità e guanti da lavoro.