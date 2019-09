Puliamo il Mondo, a Predappio raccolti circa 20 metri cubi di rifiuti. Il sindaco: "Severi contro gli abbandoni"

L’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, ha riscosso un buon successo a Predappio e i numeri non mentono. Sono circa un centinaio, infatti, le persone che hanno preso parte all’iniziativa di cittadinanza attiva sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Grazie a loro sono stati recuperati circa 20 metri cubi di rifiuti abbandonati nei luoghi pubblici di Predappio e delle frazioni.

I volontari hanno battuto, parchi, aree verdi, strade e piazze raccogliendo spalla a spalla con l’amministrazione la spazzatura lasciata con non curanza e irresponsabilità negli ambienti pubblici. Sarà ora compito di Alea provvedere al ritiro gratuito e allo smaltimento dei materiali recuperati, proprio come concordato con il Comune di Predappio. Anche il sindaco Roberto Canali, armato di guanti e sacchi, si è prodigato insieme ai cittadini a ripulire la città.

"Come amministrazione siamo molto soddisfatti per l'esito dell'evento, alla luce della partecipazione e l'impegno che i nostri concittadini hanno dimostrato - commenta il primo cittadino -. Ringrazio sentitamente ognuno di loro per il lavoro svolto e per lo splendido messaggio lanciato a tutto il territorio".

Canali ha anche lanciato un appello a tutti i cittadini ma anche ai tanti visitatori di Predappio: "Comportiamoci tutti in modo civile e responsabile, sia nei confronti del nostro territorio che dell'ambiente. La nostra amministrazione è molto attenta alla problematica del decoro urbano così come al corretto conferimento dei rifiuti. Sono già state elevate numerose sanzioni da parte delle forze dell'ordine per gli abbandoni di spazzatura e proseguiremo con severità e rigore su questa strada, perché tutti siamo responsabili di ciò che ci circonda".