Lotta al degrado in centro: il Comune investe 85mila euro per pulire i muri vandalizzati

L'amministrazione comunale di Forlì investe 85mila euro nella lotta contro il degrado. Annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani: "Dopo un'attenta fase di rilevazione di tutti i graffiti e le scritte sui muri, i portici e le colonne del nostro centro storico, procederemo, a partire dalla prossima settimana, con la rimozione e il risanamento delle aree interessate". In totale saranno 169 le strade e le piazze interessate da questi interventi di ripulitura.

Opere, spiega Cicognani, "che già in passato si sono dimostrate particolarmente difficili a causa di situazioni molto vecchie, dove il muro era fortemente compromesso dall’assorbimento della vernice. Ma ciò non ci ha impedito e non ci impedirà di proseguire nella realizzazione di questo ambizioso progetto, che nasce dalla volontà di questa Amministrazione di combattere ogni forma di degrado cittadino e di migliorare sensibilmente la vivibilità del nostro centro storico".

Cicognani spiega la ratio del provvedimento: "Abbiamo iniziato dal centro con l'intento di ridare lustro a quello che rappresenta il nostro biglietto da visita, ma abbiamo intenzione di estendere questa importante manovra di miglioramento del decoro urbano anche alle aree più periferiche del nostro Comune, ai nostri quartieri e a tutte quelle zone del forlivese più decentrate rispetto al centro".

Foto di archivio