Imbrattamenti e scritte vandaliche, ripuliti muri e palazzi. Zattini: "Il rispetto del patrimonio pubblico viene prima di tutto"

Ripuliti muri e palazzi vandalizzati. "Il rispetto del patrimonio pubblico e l’importanza dell’educazione civica rientrano tra le priorità di questa amministrazione - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini -. Per questo motivo siamo intervenuti, con tempestività, per ripristinare lo stato originario di quei luoghi che sono stati violati dall’inciviltà di vandali senza scrupoli. In questi giorni una squadra di operatori del Comune, che ringrazio in prima persona, ha provveduto a ripulire muri, facciate e ponti del forlivese che erano stati deturpati con scritte e sigle vandaliche da ignoti teppisti".

"Questa amministrazione - conclude Zattini - farà tutto ciò che è in suo potere per prevenire e sanzionare simili violazioni". Tra le azioni di pulizia anche quella del ponte vecchio di Vecchiazzano, vandalizzato ad inizio gennaio.