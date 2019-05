"Un'esperienza educativa, ma anche divertente": giovani al fianco dei genitori a pulire il quartiere

Giulia, Juliane, Alex, Fabio, Tommaso, Marco, Davide, Giacomo, Gioele, Emely, Gabriele e Niki. Sono i protagonisti del nuovo appuntamento di "Diamoci una mano e puliamo il quartiere", l'iniziativa di volontariato dedicata alla pulizia e decoro di Carpinello. Sabato i cittadini volontari, con l'immancabile gilet giallo fluo, hanno coinvolto i loro figli. "Inutile dire che è stato un bellissimo pomeriggio - spiegano dal Comitato di quartiere -. Un'esperienza educativa, ma anche divertente".

"Sono state anche ore proficue - viene aggiunto -. Piccole aree del quartiere ora sono più pulite, perché sono stati bravissimi". L'attività proseguirà anche nelle prossime settimane, ma l'appello del Quartiere è a fare "tutti qualcosa per un mondo più pulito. Adottiamo sempre comportamenti virtuosi come non abbandonare i rifiuti in giro o non gettare i mozziconi delle sigarette a terra o in mezzo alle fioriere o siepi, e pulire ciascuno davanti a casa propria".