Meldola, dopo le segnalazioni dei cittadini partono le pulizie straordinarie nel centro storico

Pulizie straordinarie nel centro storico di Meldola. L'intervento sarà effettuato mediante idrolavaggio a pressione nei porticati di via Roma, via Cavour e piazza Orsini. Si tratta, spiega l'assessore all’Urbanistica Filippo Santolini, "di un'iniziativa finalizzata al miglioramento del decoro del centro storico ed è una prima risposta a innumerevoli segnalazioni prevenute all’amministrazione nel corso di questi mesi. L’obiettivo di questo primo intervento straordinario è il rafforzamento della cura e della pulizia del nostro centro; un’attenzione condivisa anche dai cittadini che hanno inoltrato al Comune innumerevoli segnalazioni mettendo in risalto la necessità di pulizie supplementari rispetto all’ordinaria attività. Ci siamo prontamente attivati per un miglioramento e una tempestiva risoluzione delle criticità".

Il primo intervento è in programma mercoledì in via Roma da via Fonte Vecchia a piazza Orsini, con istituzione di divieto di sosta dalle 19:30 alle 24, mentre l'indomani, sempre in via Roma, sarà interessato il porticato Comunale e piazza Orsini, con istituzione di divieto di sosta dalle 19:30 alle 24. Venerdì pulizie straordinarie in via Cavour, da piazza Orsini a piazza Italia con istituzione del divieto di transito e sosta dalle 19:30 alle 24. Si riprenderà lunedì 28 ottobre in via Cavouir da piazza Italia a via Oriani, con istituzione divieto di transito e sosta dalle 19:30 alle 24; e il giorno successivo, sempre in via Cavour, da via Oriani a piazza Garibaldi con istituzione di divieto di transito e sosta dalle 19:30 alle 24. Saranno istituiti opportuni divieti di sosta e/o transito e sosta temporanei per consentire una corretta pulizia anche delle superfici stradali prospicienti destinate ad area parcheggio.