Civitella, uno sportello funzionale per i cittadini: inaugurato il punto Alea

Inaugurato il punto Alea di Civitella di Romagna-Cusercoli, situato in via Caduti della Libertà, 23, ed aperto il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. La nuova struttura consiste in un vero e proprio sportello polifunzionale che servirà tutti i cittadini del territorio, in particolare quelli della Vallata del Montone, nella gestione dei servizi ambientali offerti dall’Azienda. Il nuovo Punto Alea offre un servizio adeguato ed efficiente con una sala d’aspetto, un comodo parcheggio. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Claudio Milandri; il presidente di Alea Ambiente, Daniele Carloni e il direttore generale di Alea Ambiente, Paolo Contò.