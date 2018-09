Qualità dell'aria e pollini ad agosto: le analisi di Arpae

Nel mese di agosto si sono registrati molti superamenti della soglia di 120 µg/m3 per l´ozono dovuti essenzialmente alle alte temperature. Tramite il Bollettino qualità dell´aria per la provincia di Forlì-Cesena di Arpae è possibile rimanere aggiornati sulla situazione giornaliera degli inquinanti nella nostra Provincia. Tutti gli allergici interessati anche alla situazione pollinica in Provincia possono visualizzare i bollettini settimanali nella pagina dedicata alla rilevazione settimanale di pollini e spore.

Il mese di agosto è stato caratterizzato da una presenza relativamente scarsa di famiglie polliniche, ma le ultime settimane del mese hanno evidenziato alti livelli di Ambrosia e di Parietaria, entrambi pollini particolarmente allergenici. Numerose anche le spore di Alternaria che si sviluppano con l´umidità e l´aumento del calore e possono essere molto abbondanti anche all´interno delle case. Il mese di settembre vedrà ancora la presenza dell´Ambrosia e della Parietaria fino al calo delle temperature.