Quanto incide il turismo nostalgico a Predappio? Confesercenti: "Può anche danneggiare il commercio"

"Qualora la famiglia Mussolini decidesse di riaprire la cripta del Duce i visitatori che arriverebbero a Predappio numericamente non farebbero la fortuna degli esercenti del luogo, nella maniera più assoluta". Così all'Adnkronos Giancarlo Corzani, il direttore della Confersercenti forlivese. Il tema dell'indotto del “turismo nostalgico” a Predappio è sempre controverso, c'è chi sostiene che sia determinante per l'economia del paese della valle del Rabbi, chi invece lo reputa poco significativo.

"Occorre stare attenti a esprimere certe posizioni - sottolinea Corzani alludendo alle parole del sindaco di Predappio Canali - perché si possono innescare meccanismi controproducenti. Se la vicenda diventa impattante può danneggiare la convivenza civile nel Comune, il commercio stesso". Perché il tema "è divisivo - ricorda Corzani - sono 20 anni che non ci sono più tensioni, c'è una sorta di quieto vivere anche sui due negozi nostalgici, ma l'apologia del fascismo è comunque un reato secondo la Costituzione. E un riaccendersi delle contrapposizioni politiche sul territorio certo non gioverebbe all'economia".

In ogni caso Corzani rileva che "al di là dei due negozietti di souvenir del ventennio e magari di un ristorante, i numeri dei visitatori alla cripta sono contenuti e non costituiscono certo un flusso in grado di cambiare le sorti dell'economia del luogo. E' chiaro che se il commercio è in sofferenza anche pochi numeri in più risultano importanti per una piccola attività, ma non determinano nel modo più assoluto un cambio del trend economico del territorio. Insisto - conclude - bisogna essere cauti su temi come questo, perché alimentare un passato che è divisivo, non giova a nessuno e può creare tensioni in grado di allontanare i turisti piuttosto che attrarli".