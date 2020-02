Inverno avaro di pioggia: i volontari innaffiano le piante dei bimbi del parco Bertozzi

Inverno anomalo e avaro di piogge e nevicate. Senza l'aiuto di Giove Pluvio, il comitato di quartiere Cava in collaborazione con l'associazione "Cava forever group" e il signor Giorgio della Polisportiva Cava, si sono mobilitati per innaffiare le piante da frutto del parco Bertozzi di via Sillaro. Tali erano state piantate in occasione della "Festa degli alberi" dello scorso novembre, organizzata in collaborazione con la scuola primaria Livio Tempesta del quartiere Cava. "Trecento cinquanta bambini hanno piantato alberi di nocciolo, di caki, di Nespolo giapponese, di fichi, di corbezzolo - ricorda Giuseppe Bertolino, vice coordinatore del comitato di quartiere Cava -. Per salvaguardare la nuova piantumazione abbiamo iniziato ad annaffiare con i nostri mezzi".