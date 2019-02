"Gilet gialli" contro l'abbandono dei rifiuti: volontari puliscono il quartiere

"Gilet gialli" contro l'abbandono dei rifiuti. Sabato pomeriggio si è svolta la prima "Giornata ecologica della città di Forlì", organizzata dal coordinamento della Zona-Ovest del Comune di Forlì, con capofila il Comitato di Quartiere Romiti. I volontari, dopo esser stati dotati di guanti, pinze, sacchi e contenitori per la differenziata, hanno iniziato l'opera di pulizia nel fossato che costeggia via Rio Becca, nei pressi dell'ex "Albero delle ruote". L'operazione è proseguita lungo il quartiere Cava in direzione centro, con termine all'area dell'Eurospin in viale Bologna.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione col Wwf di Forlì-Cesena, aveva "l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto ambientale specialmente in questo periodo di raccolta differenziata porta a porta. Come cittadini non possiamo stare fermi di fronte ad azioni di abbandono rifiuti di qualche maleducato che non capisce che poi i costi sostenuti per la pulizia ricadono su tutti quindi anche su di loro, per non parlare poi dell’indecorosa questione ambientale del territorio". E’ stata avvisata anche Alea che ha provveduto al ritiro dei rifiuti solidi urbani differenziati raccolti. "Per le prossime giornate ecologiche che si realizzeranno si chiederà il patrocinio del Comune per coinvolgere l'amministrazione - informano gli organizzatori -. Chi vuol partecipare è ben accolto".