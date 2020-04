Quartiere Ronco, un'iniziativa per piantare diecimila nuovi alberi

Il Comitato di Quartiere del Ronco vuole proporre una iniziativa utile a placare tutte le polemiche, inutili secondo il coordinatore, in merito al taglio degli alberi che l’amministrazione comunale sta operando. L’iniziativa si presenta con un nome che non vuole creare equivoci: 10 Mila Alberi Nuovi al Ronco.

Dopo tutte le discussioni sulla nuova area edilizia di fronte alla Caserma dei Militari, le lamentele sul taglio degli alberi per la rotonda di via Cerchia-Dragoni, la partenza della nuova area di costruzione del Centro commerciale alla rotonda del Ronco, fra viale Roma e via Zangheri, il comitato vuole proporre l’idea di piantare 10 mila nuovi alberi al quartiere Ronco al fine di proteggere e rinnovare il ciclo naturale delle alberature.

"Nel quartiere abbiamo avuto diversi problematiche causate dalle alberature ormai talmente grandi che hanno creato non pochi problemi alle case dei cittadini. Basta fare un giro all’interno di alcune vie del quartiere per rendersene conto - affermano dal comitato - . Abbiamo individuato alcune aree attualmente incolte, nelle vicinanze della tangenziale, nei dintorni dell’aeroporto e nelle vicinanze delle vie interne al Ronco che attualmente non risultano utilizzate per l'agricoltura, ma in attesa forse di prossime costruzioni edilizie ed un consumo di suolo che non riscontra l’esigenza attuale. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di poter intercettare tutte quelle aree inutilizzate ed acquistarle ad un giusto prezzo per rimboschire il nostro quartiere".

Il comitato di Quartiere del Ronco inoltre chiede "a tutte le forze politiche rispettose dell’ambiente, a tutti i raccoglitori di Firme, ed a chi crede in un mondo migliore, di potersi alleare a fin di bene per far si che ad ogni albero abbattuto ne vengano piantati almeno 5 nuovi alberi, in aree non pericolose". Lo stesso comitato si mette a disposizione per intercettare le aree attualmente incolte da utilizzare per questa iniziativa.