Quartiere Spazzoli, un incontro dedicato ai diritti degli anziani e invalidi

Martedì, alle ore 20.45, nella sala polivalente dell’Associazione Aurora Libera Età nel Centro sociale di via Paolo Porzio 6 a Forlì è programma l’assemblea del Quartiere “Spazzoli - Campo di Marte - Benefattori”. L’incontro inizierà con una panoramica sulle attività sociali e su interventi previsti nella zona. Momento centrale sarà dedicato al tema “La salute è un diritto, nono un privilegio” ed avrà come relatori responsabili dello sportello di consulenza dell’Anmic su problemi connessi con l’invalidità (ogni martedì dalle 10 alle 12) e del patronato Apas su diritti delle persone disabili, anziani e in difficoltà. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato Partecipazione e Quartieri del Comune di Forlì. Tutti i cittadini sono invitati.