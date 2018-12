Gioca una quaterna e sbanca al Lotto: la vincita arriva la vigilia di Natale

Chissà perché ha scelto proprio la ruota di Firenze, e chissà se dietro ai numeri selezionati c'è qualche significato particolare, o si tratta solamente di una scelta casuale o di una combinazione studiata attraverso riviste specializzate. Fatto sta che un uomo ha sbancato il Lotto alla vigilia di Natale, portandosi a casa un gruzzoletto niente male, per una singola giocata. E' un periodo decisamente fortunato per il territorio Forlivese, più volte baciato dalla Dea Bendata.

Dopo il doppio terno realizzato in Corso Mazzini e il colpo da 100mila euro al SuperEnalotto in Corso della Repubblica, anche Forlimpopoli si aggiunge alla lista delle località visitate dalla fortuna. In particolare uno scommettitore si è portato a casa la bellezza di oltre 11mila euro centrando una quaterna sulla ruota di Firenze (i numeri estratti nell'ordine sono stati 18, 88, 20, 1 e 6), giocata alla Tabaccheria di via Saffi. Decisamente un bel regalo da scartare sotto l'albero di Natale.