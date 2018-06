L'incrocio che fa discutere: "Non è prevista la realizzazione di una rotonda"

"Non è prevista alcuna rotonda all'incrocio tra via Campo di Marte e via Medaglie d'Oro". Lo ha reso noto l'assessore alla Viabilità Maria Grazia Creta, rispondendo ad un question time sulle problematiche relative all'intersezione presentato dal consigliere di Forza Italia Liliana Gardini. L'interrogazione è stata presentata a pochi giorni di distanza dall'ennesimo incidente all'incrocio, con un'auto che si è schiantata sul lato della chiesa Santa Maria Lauretana di Bussecchio, devastando la recinzione che e le cabine della Telecom. Creta ha chiarito che l'incrocio, regolato da semaforo, nelle ore notturne, dalle 23 alle 7, funziona secondo quanto previsto dal codice della strada. Ovvero non a tempi fissi, ma lampeggiante. L'assessore ha anche fatto presente che durante l'incontro della Commissione sicurezza tenutasi il 23 novembre scorso "il quartiere non ha fatto nessuna segnalazione" in merito alla realizzazione di una rotonda. "Mi risulta che i cittadini della zona avrebbero molto più piacere di una rotatoria che rallenterebbe il traffico molto intenso", ha replicato Gardini.

