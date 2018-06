Centro storico, l'annuncio: "Allo studio nuove fascie orarie di sosta libera"

L'assessore al centro storico, Marco Ravaioli, apre alle richieste di Confcommercio e Confesercenti, e annuncia che "sono allo studio nuove fascie orarie di sosta libera". Ravaioli ha risposto ad un question time sul centro storico presentato dal capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Ragni, sull'attivazione del sistema "Mercurio" e sosta in centro, specificando inoltre che "confrontando le tariffe applicate nelle città limitrofe, Forlì risulta una delle più economiche dell'Emilia Romagna. Tuttavia sono allo studio nuove fasce orarie orarie di sosta libera, di cui si darà notizia quanto prima in ordine a alle questioni tecniche previste". L'assessore ha ricordato che la "Ztl e l'annesso regolamento d'accesso sono in vigore da oltre dodici anni e tali problematiche non erano fino ad ora emerse".

Tuttavia, ha proseguito, "sono stati introdotti con l'approvazione della giunta comunale alcune azioni di miglioramento: per le attività economiche-trasporto merci le fascie orarie sono diventate dalle 5 alle 10,30, dalle ore 15 alle 16,30 e dalle ore 19 alle 20; quindi una maggiore flessibilità nel concedere fascie orarie 0-24 a qualunque attività economica che riesca a fornire prova del trasporto di beni deperibili o pacchi di corrispondenza compresi quotidiani e giornali; quindi l'inserimento in lista bianca di tutti quei mezzi operativi che lavorano per enti e svolgono appalti di servizio pubblico; e fasce orarie più ampie per i genitori della scuola Diego Fabbri; equiparazione, come la normativa prevista con i vincoli Mcc ai taxi, senza oneri aggiuntivi". Tra le azioni di miglioramento anche "l'equiparazione dei mezzi speciali attrezzati per trasporto disabili di proprietà di associazioni di volontariato; l'attivazione piattaforma informatica per gli alberghi affittacamere B&B; l'attivazioni un percorso di semplificazione par richiesti accessi temporanei in cui non viene più chiesta marca da bollo su ogni singolo titolo richiesto; l'attivazione di altri processi informatici mirati a specifiche semplificazione delle richieste per i permessi in accesso. Le altre casistiche sono monitorate ed eventualmente saranno oggetto di proroga modifica o modifica.

Telecamere di notte

Per quanto concerne lo spegnimento notturno delle videocamere, Ravaioli ha chiarito che "tenuto conto che nelle ore notturne la Polizia Municipale di norma non presta servizio e le altre forze di polizia sono in numero ridotto si ritiene di notevole importanza mantenere l'accensione delle videocamere soprattutto di sicurezza". In merito alla richiesta di trasporto bus gratuito delle sole fermate del centro storico, l'assessore ha chiarito che "seguendo le linee guida del Pums sono allo studio dei tecnici del gestore nuovo modalità di accesso al centro con le modalità afferenti alla mobilità sostenibile".

Calo vendite

Capitolo calo delle vendite in centro storico: "Per quanto riguarda gli ingressi in centro in Ztl dall'analisi oggettiva giornaliera dei dati di accesso si evince che non vi è stata alcuna riduzione dei rifiuti dei veicoli in centro storico con l'avvento di "Mercurio" per cui eventuali cali delle vendite sono da non attribuire a cali del traffico veicolare".

Parcheggi

Sulla questione parcheggi, "gli stalli a pagamento del Comune del Comune in centro storico di Forlì sono 4848. Questi stalli presentano le seguenti occupazioni annuali medie: dal 72% di occupazione in un giorno feriale medio, cioè la mattina, per cui si può evincere come 1450 posti auto a Forlì in centro siano sempre liberi e al pomeriggio l'occupazione degli stalli cala fisiologicamente; dal 41,50 per cento di occupazione media annuale il sabato pomeriggio, per cui si evince come 2836 posti auto Forlì in centro siano sempre liberi". In merito alle zone a corona del centro storico, Ravaioli ha ciharito che "vi sono spazi di sosta gratuiti e mediamente distanti circa 460 metri dalla piazza", indicando la zona via Vittorio Veneto ("87,7 per cento d'occupazione, che testimonia come i controviali siano sempre pieni, ma il parcheggio interrato dell'Executive sempre disponibile"); zona Schiavonia ("51,9 per cento dell'occupazione"); zona Matteotti e via della Libertà ("87,9 per cento dell'occupazione"); zona via Salinatore ("68% dell'occupazione"). "Grazie a questi numeri si può evincere che salvo strumentali speculazioni non vi siano criticità oggettivamente riscontrabili ed è sempre garantita una numerosa offerta di sosta per tutto l'area del centro storico e questi sono numeri oggettivi", è stato evidenziato.

La replica di Ragni

"Tono e le parole usata da Ravaioli - ha replicato Ragni - la dicono lunga diquesta amministrazione capisca la città. Secondo l'assessore Ravaioli va bene e non ci sono criticità nel centro storico. A questo punto ogni discussione si conclude qua, perchè parlare con i sordi o con chi sordo vuole esserlo è un'operazione impossibile. L'amministrazione ha già fallito, ma speravo in un barlume di autocritica. E' vero che la ztl c’è da dieci anni, ma il Comune avrebbe potuto introdurre delle modifiche per gli operatori del centro storico. Voi non volete risolvere il problema del centro. A questo punto non c'è solo la colpa, ma anche il dolo. Questa amministrazione è stata sorda e sarà sorda fino all'ultimo alle esigenze dei cittadini soprattutto di quelli del centro".