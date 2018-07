Sosta gratis dalle 18 e bus in centro, le associazioni: "Soddisfazione, ma tempo limitato"

Confcommercio e Confesercenti promuovono le misure sul centro storico prese dall'amministrazione comunale di Forlì. I rispettivi direttori, Alberto Zattini e Giancarlo Corzani, "esprimono soddisfazione per le recenti decisioni prese", aggiungendo che "in questa fase come associazioni del commercio, non ci interessa fomentare polemiche relative alla tempestività dei provvedimenti, ma non si può evitare di ribadire fin da subito che l’aver delimitato al 31 gennaio la fase sperimentale della sosta gratuita che parte a settembre, per l’ennesima volta non consentirà di valutarne l’impatto in modo compiuto, un’analisi per la quale occorrerebbe una durata almeno annuale".

Come Confesercenti e Confcommercio, proseguono Zattini e Corzani, "riaffermiamo la volontà di voler lavorare a partire dalla prossima e auspichiamo sollecita convocazione del tavolo presieduto dal sindaco, per cercare di rendere massimamente efficaci le azioni concordate e deliberate ed a proseguire nella definizione delle diverse problematiche ancora aperte, vedi gli effetti e le scadenze del Pair. In una situazione difficile e complessa come quella attuale, nessuno deve risparmiarsi e anzi occorre mettersi in gioco".

"Confidiamo che l’avvicinarsi della campagna elettorale e la corsa dei candidati, serva a tutti gli attori in campo per dedicarsi a comprendere ed ad adoperarsi per la difficile ricucitura delle varie problematiche del centro storico, con il necessario spirito di servizio - concludono Zattini e Corzani -. Le associazioni del commercio ora come in passato ed anche per il futuro, sono doverosamente impegnate a misurarsi con chi amministra la città, ma il potere decisionale, le priorità ed i tempi sono nelle mani degli amministratori. Quel che certo è che cercheremo di sfruttare ogni occasione che, almeno in parte siamo risusciti a costruire, per dare migliori possibilità alle nostre imprese impegnate in questa difficile fase, non solo nel centro cittadino".