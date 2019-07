Quindicenne scaraventato in un fosso da un'auto che poi tira dritto, l'appello della madre

Un appello al conducente dell'auto che ha urtato il figlio mentre andava in bicicletta, scaraventadolo nel fosso e causandogli la frattura del polso e l'incrinatura di una costola. E' quello che lancia la madre di un ragazzo di 15 anni che si chiama Cosmin, che venerdì mattina scorso stava percorrendo via Due Ponti tra San Giorgio e Roncadello. Nelle prime ore della mattina il 15enne da via Somalia stava raggiungendo il centro estivo di Roncadello in bicicletta quando nel tratto rettilineo di via Due Ponti dove si trovano gli stabilimenti industriali della Cantina Sociale e Dorelan è stato colpito da un'auto che sopraggiungeva da dietro, toccato probabilmente con uno specchietto laterale.

Il giovane ciclista è finito nel fosso adiancente alla strada con la bici, mentre l'auto ha tirato dritto, come se nulla fosse, o non accorgendosi di quanto successo oppure come azione deliberata di pirateria della strada. Spaventato e sotto choc il giovane è uscito da solo dal fosso e, dolorante e sanguinante, ha raggiunto la sua meta, poco distante. Giunto al centro estivo è stato portato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Morgagni, dove gli sono state riscontrate escoriazioni a caviglia, ginocchio e braccio, oltre che – purtroppo - anche la frattura di un polso e una costola incrinata. Una vera disdetta per il 15enne, che gioca a basket e che proprio nel mese di luglio, era stato chiamato ad allenarsi assieme alla prima squadra dell'Unieuro. Una bella occasione di crescita sportiva che però, causa il tutore e il riposo assoluto necessario per far saldare la costola, dovrà saltare.

La madre fa appello all'investitore a presentarsi in un comando qualsiasi delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri o polizia municipale, così da fornire i propri dati e, almeno, avviare le operazioni di copertura assicurativa per i danni patiti. Da parte loro le forze dell'ordine sono al lavoro con le immagini delle telecamere presenti in zona e una sommaria descrizione dell'auto investitrice per cercare di individuare il responsabile.