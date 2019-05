Tanta solidarietà per le famiglie bisognose: raccolti oltre 16mila chili di prodotti alimentari

Sono ben 16.568 i chili di articoli alimentari raccolti in occasione della Giornata della Solidarietà, promossa sabato scorso da Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Onlus e Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo. I prodotti saranno messi a disposizione nelle prossime settimane per le distribuzioni all’Emporio, tramite la tessera-punti famigliare. Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosa partecipazione di tanti volontari, di ogni età, provenienti dall’Emporio della Solidarietà, dalle parrocchie, dai Centri di Ascolto Caritas, dall’Azione Cattolica e dal Gruppo Alpini Forlì.

Hanno partecipato i ragazzi del servizio civile in Caritas e ragazzi e ragazze iscritti al campo di condivisione e servizio “Shalom” e alcuni ragazzi di Gioventù studentesca. Un ringraziamento speciale va alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì che ha gestito per un intera giornata un supermercato, grazie alla partecipazione dei suoi volontari e ai dipendenti dell'azienda Celanese (con la quale è attivo il progetto: "volontari d'impresa"all’Emporio della Solidarietà) che hanno partecipato alla giornata.

"Con l’impegno di tutti, è stato possibile animare la raccolta di alimenti e raccontare la solidarietà dell’Emporio a migliaia di concittadini che si sono recati a fare una spesa “diversa” nei supermercati di Forlì - spiegano gli organizzatori -. La giornata, ha visto realizzarsi il dono prezioso anche di persone che, pur dichiarandosi a loro volta disoccupate o in difficoltà, hanno voluto comunque partecipare all’evento donando e condividendo a propria volta anche solo uno dei prodotti che servivano all’Emporio".

Nel dettaglio sono stati raccolti 1.316 chili di olio, 49 di tonno, 4.668 di pasta, 464 chili di passata, 448 chili di legumi, 2.998 chili di latte, 2.219 chili di zucchero, 1.978 chili di farinia, 25 chili di prodotti per l'infanzia e 522 chili di prodotti vari.