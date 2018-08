Raccolta dei rifiuti porta a porta, altre 4 serate informative per capirne di più

Nuove serate informative a Forlì sulla raccolta dei rifiuti porta a porta col nuovo gestore Alea. Gli incontri saranno: martedì 4 settembre 2018 alle ore 18,30 e alle ore 20,30 presso Area Feste Vecchiazzano, via Castel Latino 51 a Forlì, e mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 18,30 e alle ore 20,30 presso la palestra del Centro Sportivo di Villafranca.

Nuovi incontri si svolgeranno ad ottobre per altri quartieri della città dove arriverà, a seguire delle serate, la distribuzione dei contenitori. I quartieri interessati sono: Barisano, Branzolino, Ca' Ossi, Cava, Foro Boario, Malmissole, Poggio, Romiti, Roncadello, Rovere, San Lorenzo in Noceto, San Martino in Strada - Grisignano – Collina, San Benedetto, S. Martino in Villafranca, San Tomè, San Varano, Vecchiazzano – Massa, Villafranca, Villagrappa - Castiglione – Petrignone, Villanova.

Per ricevere le informazioni necessarie e chiarire eventuali dubbi i cittadini possono contattare il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso), il Numero per chiamate da cellulari 0543 784700; rivolgersi al Punto Alea in via Golfarelli, 123 – Forlì, oppure visitare il sito internet www.alea-ambiente.it