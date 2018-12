Raccolta differenziata a Galeata: ecco l'ecocalendario 2019

L'ecocalendario 2019 per la raccolta differenziata a Galeata è in arrivo a domicilio tramite spedizione postale. Nel frattempo è possibile scaricarlo dal sito web di Alea oppure ritirarlo cartaceo presso all'Urp del Comune. È inoltre affisso nelle bacheche comunali, così come sulle porte interne del Municipio. Per qualsiasi informazione sui servizi, contratti, contenitori, ritiro sacchetti è attivo il Punto Alea di Cusercoli: lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 12.