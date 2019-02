Raccolta differenziata, altre 37mila utenze pronte al debutto di Alea: si partirà da plastica e umido

Si partirà dal giallo e marrone. Vale a dire plastica ed umido. Da martedì il centro storico ed i quartieri i Schiavonia-San Biagio, San Pietro, Cotogni, Ravaldino, Musicisti-Grandi Italiani, Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori, Foro Boario, San Benedetto, Pianta-Ospedaletto-Coriano, Barisano, Pieve Acquedotto, San Giorgio, Poggio, Durazzanino, Ronco, Bussecchio, Bagnolo, La Selva - Forniolo, San Leonardo, Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio, Durazzano-Borgo Sisa, Pievequinta-Caserma-Casemurate, Carpena, San Martino in Strada-Grisignano-Collina, Magliano-Ravaldino in Monte-Lardiano, e San Lorenzo in Noceto sperimenteranno l'inizio della raccolta di rifiuti porta a porta di Alea Ambiente.

COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI: SCARICA IL DIZIONARIO DI ALEA AMBIENTE

Così di fatto tutta la città passerà alla nuova raccolta differenziata, per un totale di oltre 37mila utenze. Per queste aree mercoledì sarà la volta del secco e del vegetale, mentre venerdì della carta e ancora dell’umido. Per gli altri quartieri che hanno già iniziato la raccolta di Alea non cambierà nulla (mercoledì vegetale e secco, carta e umido il giovedì, plastica e umido il lunedì). Per quanto riguarda il secco gli addetti passeranno ogni due settimane, ma va esposto solo quando è pieno, in quanto è in base a quello che si pagherà la bolletta. Sempre il giorno del secco è possibile farsi ritirare anche pannoloni e pannolini. Gli ecocentri di via Isonzo e Mazzatinti possono accogliere anche organico, carta, plastica, pannolini e pannoloni: tutto a parte il secco.

Continua intanto la distribuzione dei bidoncini. Per informazioni è possibile chiamare al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso); numero 0543.784700 (da cellulare, a pagamento), dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 8.30 alle 18; sabato mattina non festivo dalle 8.30 alle 13. È possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it.

Come si effettua la raccolta

Così come è spiegato nel manuale in dotazione, seguendo l'ordine del calendario, i cittadini forlivesi sono invitati ad esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta; quindi lunedì andrà posizionato il contenitore nella serata prima delle ore 21. Il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo. Una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. A quel punto il contenitore andrà ritirato dal cittadino non appena possibile. Per un primo periodo conviverà il cassonetto stradale, che comunque verrà ritirato gradualmente; qualche giorno prima del ritiro verrà apposto l'adesivo "Addio al cassonetto" per avvisare i cittadini.