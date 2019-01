Raccolta differenziata a Forlì, dalla A alla Z: il dizionario per una corretta separazione dei rifiuti

Da lunedì 25mila utenze, domestiche e non domestiche, sperimenteranno per la prima volta il porta a porta di Alea Ambiente. "Con la raccolta differenziata - spiega Alea - i vari rifiuti prodotti vengono divisi e raccolti in base al materiale con cui sono fatti: umido, carta, vetro, acciaio e alluminio, plastica, vegetale". Se differenziati correttamente, i cittadini possono "contribuire ad aumentare la quantità di rifiuti avviati a riciclo, riducendo lo spreco di materiali preziosi che possono avere una seconda vita".

Per sciogliere qualche dubbio come fare la raccolta differenziata, Alea ha realizzato un "Dizionario dei rifiuti" per sapere in quale contenitore gettare i rifiuti che vengono prodotti. Il vocabolario contiene principalmente indicazioni sul conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle famiglie (utenze domestiche). Per le utenze non domestiche ci potrebbero essere delle differenze in alcune voci.

COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI: SCARICA IL DIZIONARIO DI ALEA AMBIENTE

Come funziona il sistema di raccolta

I cittadini sono invitati ad esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta, seguendo l'ordine del calendario. Il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo. Il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. Inoltre andrà ritirato dal cittadino non appena possibile.

Il debutto in 29 quartieri della città il 7 gennaio

Il nuovo sistema di raccolta di Alea Ambiente debutterà lunedì nelle aree che ricadono nella fascia "A" e "B". Sono complessivamente 29 i quartieri coinvolti.: Castiglione - Cava - Branzolino - Petrignone - Quattro - Roncadello - San Martino di Villafranca - San Tomé - Villafranca - Villagrappa - Villanova – Barisano (inclusa via Trentola) – Poggio (incluse via Brugnola e via Zignana) – Malmissole (inclusa via Cavedalone) – Pianta fino a via Ravegnana (civici dal 49 al 295); fino a via Somalia (civici dispari fino a n. 87; pari da n.40 a 78) – Schiavonia fino al confine con il centro storico - San Biagio fino al confine con il centro storico (Zona A); Ca’ Ossi - Ladino - Massa - Ravaldino (escluso il Centro Storico) - Resistenza - Romiti - Rovere - San Martino in Strada - San Varano - Vecchiazzano – Busecchio fino a via Decio Raggi (solo civici pari); fino a viale della Costituzione – Grisigano fino a Viale della Costituzione; fino a via delle Caminate (numeri dispari da 1 a 59) - San Lorenzo (incluse vie Guido Rossa, Bachelet, Alessandrini, Rio Massa, Monte del Pozzo, Borsano) (zona B). La partenza di queste prime zone della città coinvolgerà circa 25mila utenze, domestiche e non domestiche. Per un primo periodo conviverà il cassonetto stradale, che comunque verrà ritirato gradualmente; qualche giorno prima del ritiro verrà apposto l'adesivo "Addio al cassonetto" per avvisare i cittadini.