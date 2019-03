Raccolta differenziata, un aiuto per gli stranieri: ecco i manuali tradotti in più lingue

La differenziazione dei rifiuti passa anche dalla lingua straniera. Alea Ambiente, ha specificato l'assessore all'Ambiente William Sanzani, rispondendo ad un question time del consigliere comunale Lodovico Zanetti, ha introdotto manuali in inglese, francese, cinese e arabo, le etnie maggiormente presenti nel Forlivese, per meglio illustrare come conferire i rifiuti.

La comunicazione è organizzata per pittogrammi. Sono inoltre stati organizzati diversi incontri in collaborazione con l'amministrazione comunale per spiegare alle comunità straniere come si fa manualmente la raccolta differenziata. Inoltre già gli stessi addetti alla distribuzione quando consegnano i contenitori e il materiale informativo forniscono le prime informazioni su come differenziare i rifiuti.