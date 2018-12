Rifiuti, la neve rallenta il servizio di raccolta in alcune località isolate: "Possibili disagi anche martedì"

La neve caduta tra domenica sera e lunedì mattina ha rallentato la raccolta dei rifiuti. Spiega Alea Ambiente: "I mezzi che svolgono la raccolta porta a porta dei rifiuti non sono riusciti a raggiungere per motivi di sicurezza tutte le strade. Non è stato possibile arrivare nelle vie secondarie e con pendenze pericolose. La situazione di criticità potrebbe interessare anche la giornata di martedì qualora ci sia un abbassamento della temperatura e presenza di ghiaccio. Ci scusiamo per il disagio arrecato e rassicuriamo che i servizi saranno ripresi regolarmente appena il meteo lo permetterà.

Per informazioni si può consultare il sito www.alea-ambiente.it".