Rifiuti, Legambiente plaude Forlì: "Bene l'avvio della trasformazione del servizio di raccolta"

Legambiente torna sulla gestione dei rifiuti urbani facendo riferimento ai dati presentati ad agosto dalla Regione, con i consuntivi provinciali nel 2017; in particolare evidenziando la propria preoccupazione sui risultati delle province romagnole. "I risultati dell'anno passato mostrano infatti la Romagna tendenzialmente indietro rispetto alla raccolta differenziata regionale, con tutte le province al di sotto del valore medio e molto lontane dagli obiettivi di Piano Rifiuti al 2020 - viene evidenziato dagli ambientalisti -. Diversa la situazione di Forlì, penultima provincia in termini di risultati nel 2017, nella quale però si assiste attualmente ad una fase di radicale cambiamento alla luce dell’avvio, proprio in queste settimane, della trasformazione del servizio da raccolta stradale verso una raccolta domiciliare con tariffa puntuale nei Comuni serviti dall'azienda Alea: un cammino avviato ormai nel 2013 e che arriva finalmente a compimento".

Per Legambiente si tratta di "un risultato importante perseguito delle amministrazioni locali che mostrano così, in modo bipartisan rispetto agli schieramenti politici, di volere concretamente cambiare l'approccio di gestione dei propri scarti e di puntare a raggiungere i risultati di Piano". Proprio a sostegno di questo passaggio importante l'associazione organizzerà a Forlì, il prossimo 29 novembre, il consueto appuntamento regionale dell'Ecoforum e dei Comuni Ricicloni. "Un segnale per rimarcare come un cambio di cultura e di gestione è indispensabile per ridurre il nostro impatto sull'ambiente e preservare le risorse delle future generazioni - viene concluso -. I veri obiettivi che deve perseguire una corretta gestione dei rifiuti".