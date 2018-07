Rifiuti, al via la nuova raccolta del vetro in campana

Da giovedì per la raccolta del vetro si dovranno utilizzare le campane stradali anche nella zona porta a porta di Forlì dove ancora il vetro si conferiva insieme alla plastica-lattine. I cittadini interessati utilizzeranno il contenitore giallo soltanto per la plastica-lattine. "Questa azione - viene spiegato - è necessaria per ottimizzare il servizio e raccogliere un materiale qualitativamente più pulito". Bottiglie e vasetti in vetro dovranno esser conferiti senza tappi o coperchi.

LA MAPPA: Ecco dove si trovano le campane per la raccolta vetro