Alea, raccolta dell’umido in centro storico: Ecobus attivo anche durante le festività

Sabato 28 e lunedì 30 dicembre si procederà alla raccolta dell'umido in centro storico. "Ciò significa che gli operatori di Alea ambiente passeranno nelle serate di venerdì 27 dicembre e domenica 29 dicembre, come previsto dal calendario annuale, in quanto il servizio di prelievo e svuotamento dei bidoncini è notturno, a partire dalle ore 21,30 - ricorda l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta -. Tuttavia, per andare incontro alle richieste più che legittime di tutti i residenti del centro storico forlivese, rimane attivo il servizio di Ecobus che raccoglie le stesse tipologie di rifiuti normalmente prelevate durante la notte, di giorno con orari pomeridiani e in tarda sera: per l'umido e plastica in particolare la camionetta di Alea passerà ogni lunedì, giovedì e sabato. Giovedì di Santo Stefano invece, essendo un giorno di festa, il servizio non è previsto".