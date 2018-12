Raccolta differenziata, ancora disinformazione sui social: il caso di Galeata

L'isola ecologica a Val di Francia di Galeata "è aperta ed operativa per l'utenza dei comuni in cui è attiva la raccolta differenziata porta a porta". Lo torna a ribadire il Comune di Galeata attraverso un'informativa pubblicata su Facebook, specificando che "sta circolando sui social, in particolare su gruppi Facebook non attendibili e senza controllo, una disinformazione mirata relativa all'isola ecologica". Viene anche ricordato che il comune di Santa Sofia, non avendo aderito al progetto di raccolta differenziata di Alea Ambiente, "non può più conferire all'isla ecologica di Val di Francia. Per questo motivo si è dovuto dotare di un "Ecomobile" per il ritiro di ingombranti".

"Condanniamo - evidenzia l'amministrazione comunale di Galeata - questi gravi atti a scapito della nostra comunità, impegnata in una fase di cambiamento culturale importante nella gestione rifiuti, che meriterebbe invece la collaborazione di tutti".